Какое наказание понес безработный, ударивший Михаила Горбачева по голове

Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Однажды произошел инцидент, который трактуют по-разному. Одни утверждают, что бывшему президенту СССР нанесли удар по голове, другие — что это была банальная пощечина. Ну а сам Горбачев вообще считал, что на него было совершено покушение.

Так что же тогда произошло на самом деле?

Борьба за власть

Михаил Сергеевич Горбачев, досрочно покинувший пост президента Советского Союза в 1991 году, решил побороться за власть уже через пять лет. Перед президентскими выборами, в апреле 1996-го, бывший глава СССР прибыл в Омск для встречи с избирателями в рамках регионального турне.

Мероприятие должно было состояться в городском общественно-политическом центре.

Как вспоминал сам Горбачев, у входа в здание стояли люди с плакатами ультрарадикального толка. Однако кандидат не обратил на это особого внимания.

Удар, пощечина или плевок

Горбачев увидел лишь несколько небольших групп людей, от одной из которых внезапно отделился мужчина. Это был безработный и на тот момент беспартийный житель Омска Михаил Малюков. Именно он подошел к Горбачеву и ударил его по голове.

Впрочем, многие историки и журналисты, в том числе Сергей Кара-Мурза, автор книги "Антимиф", говорят, что это был не полноценный удар, а всего лишь пощечина.

Согласен с этим и обозреватель РИА "Омск-Информ", который был свидетелем данного события.

"В политцентр ему предстояло подняться по довольно узкой лестнице. Охрана, видимо, растерялась, а тут навстречу Горбачеву спускается некто Михаил Малюков. Он явно не ожидал увидеть на расстоянии вытянутой руки самого Горбачева. Не говоря ни слова, он отвешивает пощечину экс-президенту. Тут, конечно, набежала охрана, навесила ему пару ударов и скрутила", — рассказал очевидец события.

Причем, с его слов, это был не единственный инцидент : "В другом регионе на его плешь плюнула старушка, причем сделала это прицельно, с расстояния".

С ножом в кармане

Примечательно, что Михаил Горбачев настаивал на том, что в Омске на него было совершено самое настоящее покушение. По мнению экс-президента СССР, нападение было тщательно спланировано, а удар нанесен профессионально.

Мало того, Горбачев утверждал , что при задержании у Малюкова был обнаружен нож. Тем не менее вопрос о том, почему нападавший не воспользовался имевшимся при нем холодным оружием, хотя и имел такую возможность, так и остался без ответа.

Мотивы своего поступка Малюков доходчиво объяснил так: "Я хотел влепить пощечину этому человеку за все то, что он сделал с моей страной".

Увидел и не сдержался

И все же, несмотря на утверждения Горбачева о покушении, против Михаила Малюкова было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Как заявил сам Малюков, он не планировал нападать на Горбачева, однако, увидев перед собой так близко экс-президента СССР, не сдержался.

Центральный городской суд, который рассматривал дело о нападении на Горбачева, и вовсе освободил Малюкова от ответственности за случившееся.