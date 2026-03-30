Российские гимнастки победили в групповых упражнениях с обручами и булавами - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
17:49 30.03.2026 (обновлено: 17:54 30.03.2026)
Российские гимнастки победили в групповых упражнениях с обручами и булавами
Российские спортсменки стали победительницами в групповых упражнениях с обручами и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. РИА Новости Спорт, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские спортсменки стали победительницами в групповых упражнениях с обручами и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.
Российская команда набрала 27,100 балла. Второе место заняла сборная Италии (25,500), третьими стали представительницы Белоруссии (24,900).
Также россиянки завоевали серебро в групповых упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Первое место заняли гимнастки из Китая (27,250), третье - представительницы Узбекистана (25,350).
В упражнениях с обручем второе место заняла 15-летняя россиянка София Ильтерякова (29,700), первой стала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третьей - итальянка София Раффаэли (29,600).
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Российские гимнастки победили в командном многоборье на этапе Кубка мира
29 марта, 22:47
 
