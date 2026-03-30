МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас выступает против диалога с Россией, потому что изначально был двигателем антироссийской политики в ФРГ и Евросоюзе в целом во время начала кризиса на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Штайнмайер во вторник высказался против диалога с РФ, инициативы о возобновлении которого вновь зазвучали в Европе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, при этом он призвал европейские страны действовать против Москвы.
"Он был лидером со стороны Европейского союза, когда Германия, Польша и Франция разожгли конфликт на Украине. Разумеется, Штайнмайер до сих пор так жестко высказывается о России, пытаясь придерживаться той же линии, что и в бытность министром иностранных дел", - сказал РИА Новости Нимайер, комментируя слова немецкого президента.
Политик напомнил, что Штайнмайер, когда был главой МИД ФРГ при канцлере Ангеле Меркель, обманул президента Украины Виктора Януковича в вопросе соглашения с оппозицией. Оно, вопреки заверениям немецкого президента, привело не к урегулированию кризиса, а к перевороту в Киеве и свержению украинского лидера, добавил Нимайер. Он также отметил, что действия Штайнмайер также привели к более широкому конфликту на Украине.
"Теперь, когда он занимает, скорее, церемониальную должность президента, было бы разумно делать более миролюбивые заявления насчет России, но, разумеется, это невозможно, потому что все это начал именно он", - заключил собеседник агентства.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года провела вооруженная оппозиция при поддержке США. Украинский парламент незаконно отстранил Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве Германии, Франции и Польши, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией, но после переворота не потребовали от оппозиции выполнять договоренности.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на Майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и государств Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.