В Германии раскрыли, почему ее президент выступает против диалога с Россией

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас выступает против диалога с Россией, потому что изначально был двигателем антироссийской политики в ФРГ и Евросоюзе в целом во время начала кризиса на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.