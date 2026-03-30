В Германии украинца арестовали по обвинению в шпионаже

БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. В Германии суд вынес решение об аресте гражданина Украины по обвинению якобы в слежке за воевавшим на стороне ВСУ мужчиной, сообщает германская генеральная прокуратура.

Как утверждают немецкие правоохранители, не позднее чем с ноября 2025 года он по поручению неназванной российской спецслужбы якобы собирал информацию о находящемся в Германии мужчине, некогда участвовавшем в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил.