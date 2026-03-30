В сборной России раскрыли детали травмы Фомина - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:37 30.03.2026 (обновлено: 19:47 30.03.2026)
В сборной России раскрыли детали травмы Фомина
В сборной России раскрыли детали травмы Фомина - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
В сборной России раскрыли детали травмы Фомина
Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Даниил Фомин получил сильный ушиб колена в матче с командой Никарагуа, сообщил журналистам главный РИА Новости Спорт, 30.03.2026
футбол
спорт
валерий карпин
чемпионат франции по футболу (лига 1)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733812732_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_694d4591c8bb147b769671f0feb8e333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин
В сборной России раскрыли детали травмы Фомина

Карпин: у футболиста сборной Фомина сильный ушиб колена, он не мог тренироваться

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФутболист сборной России Даниил Фомин
Футболист сборной России Даниил Фомин - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Футболист сборной России Даниил Фомин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Даниил Фомин получил сильный ушиб колена в матче с командой Никарагуа, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Сборная России 27 марта обыграла в товарищеском матче команду Никарагуа (3:1). Фомин был заменен из-за травмы. В понедельник на тренировке сборной отсутствовали Фомин, а также вратари Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, защитник Валентин Пальцев и нападающий Константин Тюкавин. Сборная России примет команду Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.
"Даня Фомин - сильный ушиб колена. Тренироваться не мог, не участвовал. Отпустили в расположение клубов Митрюшкина и Тюкавина. При том, что Сафонов уже не с нами, Митрюшкина тоже нет, у нас еще три вратаря есть. Так что на одну игру достаточно. То же самое можно сказать по нападающим. У нас остались еще Воробьев, Комличенко и Мелкадзе", - отметил Карпин.
Полузащитник Иван Обляков и защитник Данил Круговой сообщили на пресс-конференции, что залечили свои повреждения и готовы сыграть.
"Придет много болельщиков, соперник хороший, покажем хорошую игру", - отметил Круговой.
ФутболСпортВалерий КарпинЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
