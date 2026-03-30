В сборной России раскрыли детали травмы Фомина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Даниил Фомин получил сильный ушиб колена в матче с командой Никарагуа, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Полузащитник Иван Обляков и защитник Данил Круговой сообщили на пресс-конференции, что залечили свои повреждения и готовы сыграть.