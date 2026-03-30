В нескольких французских городах со зданий мэрий сняли флаги ЕС

ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Ряд недавно избранных мэров французских городов и коммун от правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий населенных пунктов, которыми они руководят, передает в понедельник телеканал BFMTV.

Муниципальные выборы прошли во Франции в два тура 15 и 22 марта. По их итогам были избраны мэры и члены местных советов во всех 35 тысячах коммун, в том числе в Париже и других крупных городах.

« "Некоторые мэры от партии "Национальное объединение", избранные на недавних муниципальных выборах, сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий. Члены партии поддержали этот шаг, а правительство (страны - ред.) его сочло "проявлением популизма", - говорится в сообщении.

В частности, европейские флаги с мэрий сняли в Каркасоне и Кань-сюр-Мер на юге Франции, а также в коммуне Арн на севере страны.

"Долой флаги ЕС с мэрии! (Это - ред.) место для флагов Франции", - написал недавно избранный правый мэр Каркасона Кристоф Бартес на своей странице в социальной сети Х. Свой пост глава города сопроводил коротким видео, на которым он лично снимает с балкона мэрии флаг ЕС и ставит на его место еще один французский триколор.

Новоизбранный мэр коммуны Арн на севере Франции (департамент Па-де-Кале) Антони Гарено-Глинковски, также представитель "Нацобъединения", выступил с инициативой снять со здания мэрии не только европейский, но и украинский флаг, уточняет BFMTV.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал решения правых мэров о снятии со зданий мэрий флагов Евросоюза. Аддад назвал эти решения "популизмом" и задался вопросом, будут ли эти мэры согласны не только убрать флаг ЕС с мэрий, но и вернуть Евросоюзу деньги и дотации, получаемые от Европейского парламента в рамках финансовой помощи и помощи по реиндустриализации регионов, говорится в материале.

При этом депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги выступил в поддержку мэров, снимающих флаги. Французы "отвергли европейский флаг на референдуме (о принятии евроконституции - ред.) 2005 года", за счет чего его использование в стране не является легитимным, написал Танги на своей странице в Х.

В настоящий момент во Франции существует законопроект об обязательном размещении флагов Франции и ЕС на мэриях в населенных пунктах с населением свыше 1,5 тысяч человек. Этот законопроект был принят Национальным собранием еще в 2023 году, однако до сих пор еще не был рассмотрен сенатом (верхней палатой парламента), напоминает BFMTV.