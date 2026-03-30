В нескольких французских городах со зданий мэрий сняли флаги ЕС

ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Ряд недавно избранных мэров французских городов и коммун от правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий населенных пунктов, которыми они руководят, передает в понедельник телеканал BFMTV.
"Некоторые мэры от партии "Национальное объединение", избранные на недавних муниципальных выборах, сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий. Члены партии поддержали этот шаг, а правительство (страны - ред.) его сочло "проявлением популизма", - говорится в сообщении.
В частности, европейские флаги с мэрий сняли в Каркасоне и Кань-сюр-Мер на юге Франции, а также в коммуне Арн на севере страны.
"Долой флаги ЕС с мэрии! (Это - ред.) место для флагов Франции", - написал недавно избранный правый мэр Каркасона Кристоф Бартес на своей странице в социальной сети Х. Свой пост глава города сопроводил коротким видео, на которым он лично снимает с балкона мэрии флаг ЕС и ставит на его место еще один французский триколор.
Новоизбранный мэр коммуны Арн на севере Франции (департамент Па-де-Кале) Антони Гарено-Глинковски, также представитель "Нацобъединения", выступил с инициативой снять со здания мэрии не только европейский, но и украинский флаг, уточняет BFMTV.
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал решения правых мэров о снятии со зданий мэрий флагов Евросоюза. Аддад назвал эти решения "популизмом" и задался вопросом, будут ли эти мэры согласны не только убрать флаг ЕС с мэрий, но и вернуть Евросоюзу деньги и дотации, получаемые от Европейского парламента в рамках финансовой помощи и помощи по реиндустриализации регионов, говорится в материале.
При этом депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги выступил в поддержку мэров, снимающих флаги. Французы "отвергли европейский флаг на референдуме (о принятии евроконституции - ред.) 2005 года", за счет чего его использование в стране не является легитимным, написал Танги на своей странице в Х.
В настоящий момент во Франции существует законопроект об обязательном размещении флагов Франции и ЕС на мэриях в населенных пунктах с населением свыше 1,5 тысяч человек. Этот законопроект был принят Национальным собранием еще в 2023 году, однако до сих пор еще не был рассмотрен сенатом (верхней палатой парламента), напоминает BFMTV.
Ранее флаги ЕС уже снимались во Франции со здания мэрий во время масштабных протестных акций. Телеканал France 3 сообщал 13 января, что почти 70 флагов Евросоюза были за день сняты со зданий мэрий в центральной части Франции в знак протеста против торгового соглашения с южноамериканским общим рынком Меркосур.
