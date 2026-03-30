10:17 30.03.2026 (обновлено: 10:22 30.03.2026)
В Финляндии неожиданно высказались о залетевших в страну украинских БПЛА
В Финляндии неожиданно высказались о залетевших в страну украинских БПЛА
Военно-воздушные силы Финляндии не стали сбивать залетевшие в воздушное пространство страны украинские дроны, поскольку не посчитали их опасными, заявил... РИА Новости, 30.03.2026
ВВС Финляндии: украинские беспилотники не сбили из-за отсутствия угрозы

© REUTERS / Sasu JarnstedtИзображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия
© REUTERS / Sasu Jarnstedt
Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы Финляндии не стали сбивать залетевшие в воздушное пространство страны украинские дроны, поскольку не посчитали их опасными, заявил генерал-майор ВВС страны Типо Херранен на пресс-конференции.
"Беспилотник не представлял угрозы", — приводит его слова Iltalehti.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Стубб подтвердил, что на территорию Финляндии попал украинский дрон
29 марта, 21:27
По данным ВВС страны, пилот истребителя, обнаружившего БПЛА, не применил подавляющий огонь во избежание "сопутствующего ущерба".
Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что несколько беспилотников залетели на территорию страны в воскресенье. Он добавил, что расследование инцидентов с беспилотниками продолжается, и позднее власти предоставят дополнительную информацию.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности и отметил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за поступка Киева
29 марта, 20:16
 
