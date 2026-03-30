КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что в Финляндии существует магазин, который открыто торгует шевронами со свастикой и изображениями Адольфа Гитлера, позиционируя это как сбор средств для помощи украинским волонтерам и подразделению "Кракен".
Она отметила, что в последнее время количество покупателей снизилось из-за экономических трудностей.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
Беженка рассказала, почему финские наемники едут на Украину
28 марта, 11:29