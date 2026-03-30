КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Финское правительство предлагает молодым людям отслужить в армии с возможностью отправки на Украину для поступления в университеты без экзаменов, сообщила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Сейчас все идет на армию и на милитаризацию: например, человек, который хочет в университет, там надо определенные экзамены (сдать - ред.), это все тяжело и сложно. Сейчас они говорят: пройди-ка ты базовые курсы армии, возможно, в какой-то момент "съезди на Украину", и потом ты можешь в университет поступить без экзамена", - сказала агентству Райски.
Беженка рассказала, почему финские наемники едут на Украину
Активистка отметила, что официальные власти пока не объявляют о такой практике открыто, но изменения вводят постепенно, а граждане уже начинают получать предложения о заключении контрактов, которые могут подразумевать отправку на Украину. Это делается также для борьбы с безработицей, объяснила собеседница агентства.
Райски родилась в 1992 году в муниципалитете Лаппеенранта в Финляндии в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку РФ, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции ее дважды увольняли, она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить российский ВНЖ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.