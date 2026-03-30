В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области
21:54 30.03.2026 (обновлено: 21:55 30.03.2026)
В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области
В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области - РИА Новости, 30.03.2026
В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области
Объем финансирования проектов развития Калининградской области на пятилетку составит не менее 150 миллиардов рублей, следует из сообщения правительства России. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T21:54:00+03:00
2026-03-30T21:55:00+03:00
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
татьяна голикова
денис мантуров
российское военно-историческое общество (рвио)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сбербанк россии
калининградская область, россия, алексей беспрозванных, татьяна голикова, денис мантуров, российское военно-историческое общество (рвио), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбербанк россии
Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных, Татьяна Голикова, Денис Мантуров, Российское военно-историческое общество (РВИО), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сбербанк России
В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области

Правительство выделит 150 млрд руб на развитие Калининградской области за 5 лет

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Объем финансирования проектов развития Калининградской области на пятилетку составит не менее 150 миллиардов рублей, следует из сообщения правительства России.
На площадке Национального центра "Россия" прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области. Губернатор региона Алексей Беспрозванных представил программу подготовки и проведения 80-летия региона, включая инфраструктурную программу на пять лет.
"Общий объем финансирования составляет не менее 30 миллиардов рублей ежегодно, в том числе порядка 7 миллиардов рублей – на благоустройство территорий в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.
"Изменения коснутся всех 22 муниципалитетов региона, которые отражены в программе инфраструктурных преобразований "80–85", разработанной совместно с жителями области. Ее ключевая задача — обеспечить равномерное развитие по всей территории Калининградской области", – рассказал Беспрозванных.
В кабмине уточнили, что программа обновления региона предполагает более 500 проектов, а в событийной программе – более 450 мероприятий.
В заседании оргкомитета приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, а также сопредседатель оргкомитета, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Минспорта Михаил Дегтярев, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и другие члены оргкомитета.
"Многие капиталоемкие задачи усилиями губернатора и моих коллег из правительства включены в федеральные программы. Отдельные направления ещё требуют решения вопросов финансирования за счет привлечения спонсоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
Отмечается, что на полях заседания правительство Калининградской области заключило соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", Сбербанком, ГК "Ренова" и АФК "Система".
"Одним из главных направлений совместной работы станет содействие в создании необходимой инфраструктуры в регионе, реставрация объектов капитального строительства и ремонта, благоустройство территорий города", - добавили в кабмине.
"Сегодня в Калининградской области живет более миллиона наших граждан. За последние пять лет население Калининградской области выросло на 1,4%. Президент и правительство делают все необходимое для того, чтобы регион динамично развивался, а людям здесь было комфортно и интересно жить, учиться, работать и, конечно, воспитывать детей", – отметила Голикова.
Калининградская областьРоссияАлексей БеспрозванныхТатьяна ГоликоваДенис МантуровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сбербанк России
 
 
