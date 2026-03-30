В правительстве рассказали о финансировании Калининградской области

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Объем финансирования проектов развития Калининградской области на пятилетку составит не менее 150 миллиардов рублей, следует из сообщения правительства России.

На площадке Национального центра "Россия" прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области . Губернатор региона Алексей Беспрозванных представил программу подготовки и проведения 80-летия региона, включая инфраструктурную программу на пять лет.

"Общий объем финансирования составляет не менее 30 миллиардов рублей ежегодно, в том числе порядка 7 миллиардов рублей – на благоустройство территорий в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.

"Изменения коснутся всех 22 муниципалитетов региона, которые отражены в программе инфраструктурных преобразований "80–85", разработанной совместно с жителями области. Ее ключевая задача — обеспечить равномерное развитие по всей территории Калининградской области", – рассказал Беспрозванных.

В кабмине уточнили, что программа обновления региона предполагает более 500 проектов, а в событийной программе – более 450 мероприятий.

"Многие капиталоемкие задачи усилиями губернатора и моих коллег из правительства включены в федеральные программы. Отдельные направления ещё требуют решения вопросов финансирования за счет привлечения спонсоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

"Одним из главных направлений совместной работы станет содействие в создании необходимой инфраструктуры в регионе, реставрация объектов капитального строительства и ремонта, благоустройство территорий города", - добавили в кабмине.