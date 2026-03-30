20:36 30.03.2026
Минэнерго подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина
Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина из страны для производителей с 1 апреля, документ внесён на рассмотрение в... РИА Новости, 30.03.2026
Заправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина из страны для производителей с 1 апреля, документ внесён на рассмотрение в правительство, сообщили журналистам в министерстве.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания на прошлой неделе поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.
"Министерство энергетики Российской Федерации в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. В настоящее время документ внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации", - сообщили в министерстве.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым
26 марта, 16:53
 
