Минэнерго подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина из страны для производителей с 1 апреля, документ внесён на рассмотрение в правительство, сообщили журналистам в министерстве.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания на прошлой неделе поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.
"Министерство энергетики Российской Федерации в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. В настоящее время документ внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации", - сообщили в министерстве.
Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым
