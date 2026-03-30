Минэнерго подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина из страны для производителей с 1 апреля, документ внесён на рассмотрение в правительство, сообщили журналистам в министерстве.

"Министерство энергетики Российской Федерации в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. В настоящее время документ внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации", - сообщили в министерстве.