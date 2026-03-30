Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень аэропортов и документов для обеспечения особого порядка вывоза с 1 апреля наличных рублей в страны ЕАЭС, сообщил Минфин РФ.

"Правительство утвердило перечень воздушных пунктов пропуска и перечень документов, необходимых для обеспечения особого порядка вывоза наличных рублей в государства – члены ЕАЭС. Соответствующие распоряжения подписаны" - говорится в материалах на сайте Минфина

Отмечается, что документы подготовлены в рамках исполнения указа президента.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля 2026 года будет введен особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США, организациями и ИП – независимо от суммы, за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах России, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие российской валюты.

"Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме – потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой или кредитной организацией", - говорится в материалах Минфина.

Таким образом, речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме, подчеркнули в Минфине.

Также для наиболее эффективного администрирования утвержденного порядка определен перечень международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств, отмечает Минфин. "Он включает в себя 17 аэропортов. Среди них – "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" (Москва), "Храброво" (Калининград), "Толмачево" (Новосибирск), "Баландино" (Челябинск) и другие", - говорится в материалах.