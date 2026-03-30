Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/ekonomika-2083848324.html
Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС
Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС - РИА Новости, 30.03.2026
Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС
Правительство России утвердило перечень аэропортов и документов для обеспечения особого порядка вывоза с 1 апреля наличных рублей в страны ЕАЭС, сообщил Минфин... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:08:00+03:00
2026-03-30T20:08:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
домодедово (аэропорт)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg
https://ria.ru/20260327/eaes-2083205005.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_b66a852c4c11b91d0d677ae46d4ea99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, домодедово (аэропорт), экономика
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз, Домодедово (аэропорт), Экономика
Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС

Правительство утвердил список аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС с 1 апреля

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень аэропортов и документов для обеспечения особого порядка вывоза с 1 апреля наличных рублей в страны ЕАЭС, сообщил Минфин РФ.
"Правительство утвердило перечень воздушных пунктов пропуска и перечень документов, необходимых для обеспечения особого порядка вывоза наличных рублей в государства – члены ЕАЭС. Соответствующие распоряжения подписаны" - говорится в материалах на сайте Минфина.
Отмечается, что документы подготовлены в рамках исполнения указа президента.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля 2026 года будет введен особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США, организациями и ИП – независимо от суммы, за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах России, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие российской валюты.
"Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме – потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой или кредитной организацией", - говорится в материалах Минфина.
Таким образом, речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме, подчеркнули в Минфине.
Также для наиболее эффективного администрирования утвержденного порядка определен перечень международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств, отмечает Минфин. "Он включает в себя 17 аэропортов. Среди них – "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" (Москва), "Храброво" (Калининград), "Толмачево" (Новосибирск), "Баландино" (Челябинск) и другие", - говорится в материалах.
Особый порядок вывоза наличных рублей подготовлен в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов российской экономики и направлен на борьбу с нелегальным выводом капитала из РФ, подчеркнули в министерстве.
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийский экономический союзДомодедово (аэропорт)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала