19:22 30.03.2026 (обновлено: 19:39 30.03.2026)
В России приостановили операции с валютой и золотом по бюджетному правилу
В РФ до 1 июля приостановили операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Приостановить до 1 июля 2026 года действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи c формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №699", - говорится в документе.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 30 марта 2026 года.
"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - сообщили в Минфине.
При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года, отметили в министерстве.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин России предложил продлить приостановку валютных операций на более длительный срок до момента прояснения новых параметров бюджетного правила.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Путин поблагодарил бизнес за вклад в развитие экономики
26 марта, 15:36
 
