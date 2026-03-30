В России приостановили операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

"Приостановить до 1 июля 2026 года действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи c формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №699", - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 30 марта 2026 года.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - сообщили в Минфине

При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года, отметили в министерстве.