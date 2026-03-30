Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям в Московской области, отремонтируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Дорожники обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия на региональной сети, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений в 20 округах Подмосковья", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Работы развернутся как в городах, так и в небольших населенных пунктах. В Люберцах приведут в порядок более двух километров Октябрьского проспекта — рядом расположена Люберецкая областная больница. В Коломне обновят полтора километра покрытия на улице Астахова: от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, где находятся взрослая и детская поликлиники. А в городе Высоковске городского округа Клин заменят 2,8 километра покрытия на улице Владыкина — здесь расположена поликлиника № 4.