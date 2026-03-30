https://ria.ru/20260330/dorogi-2083757127.html
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области - РИА Новости, 30.03.2026
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям в Московской области, отремонтируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T14:47:00+03:00
2026-03-30T14:47:00+03:00
2026-03-30T14:47:00+03:00
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
люберцы
дороги
медучреждения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40887/49/408874908_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_a7ab1e49ad19f3f5a941c8fcf8af5061.jpg
коломна
московская область (подмосковье)
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40887/49/408874908_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_ba163d5fedf61dcb73af664dad03c598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, московская область (подмосковье), люберцы, дороги, медучреждения
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Дороги, Медучреждения
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области
Свыше 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Подмосковье в 2026 году
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям в Московской области, отремонтируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Дорожники обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия на региональной сети, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений в 20 округах Подмосковья", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Работы развернутся как в городах, так и в небольших населенных пунктах. В Люберцах приведут в порядок более двух километров Октябрьского проспекта — рядом расположена Люберецкая областная больница. В Коломне обновят полтора километра покрытия на улице Астахова: от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, где находятся взрослая и детская поликлиники. А в городе Высоковске городского округа Клин заменят 2,8 километра покрытия на улице Владыкина — здесь расположена поликлиника № 4.
В Раменском округе отремонтируют больше восьми километров дороги "ММК – Григорово – Гжель", от станции Гжель до пересечения с трассой А-107 в деревне Кошерово. На этом участке находится Мининский фельдшерско-акушерский пункт в деревне Минино. В Ленинском округе обновят Володарское шоссе и Центральную улицу в поселке Володарского — здесь находится Володарская амбулатория.