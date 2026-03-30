Хартли раскрыл, что помогло "Локомотиву" победить в матче со "Спартаком"
23:06 30.03.2026 (обновлено: 23:29 30.03.2026)
Хартли раскрыл, что помогло "Локомотиву" победить в матче со "Спартаком"
Хоккей, Спорт, Боб Хартли, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хартли раскрыл, что помогло "Локомотиву" победить в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли, комментируя победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака", заявил, что дисквалификация канадского форварда Байрона Фрэза сплотила его команду.
"Локомотив" в понедельник обыграл "Спартак" в Москве (2:0) и увеличил преимущество в серии (3-1). Фрэз пропустил игру по причине отстранения за неправильную атаку соперника в предыдущем матче.
"Мы не можем контролировать эти решения. Мы просто соглашаемся с тем, что имеется, и работаем дальше, двигаемся вперед. За счет этого мы сплотились и провели хорошую игру", - сказал Хартли журналистам.
По ходу четвертого матча серии со "Спартаком" судьи отменили два гола "красно-белых" после успешных запросов тренерского штаба "Локомотива" на помеху вратаря.
"Очень хорошая и важная победа. При счете в серии 2-1 можно уехать домой со счетом 2-2 или 3-1. Мы знали, насколько трудной будет игра, и здорово, что нам удалось забить в самом начале матча. Мы одержали настоящую командную победу. Что касается работы наших видеоассистентов, то, конечно, я их поздравил, они отличные профессионалы, которые всегда здорово делают свою работу. У нас налажена связь друг с другом, много общаемся. В очередной раз они оказались правы", - добавил Хартли.
ХоккейСпортБоб ХартлиЛокомотив (Москва)Спартак МоскваКХЛ 2025-2026
 
  Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
