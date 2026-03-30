Число депортаций россиян из США резко выросло за последние годы

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Число случаев депортаций россиян из США значительно увеличилось в последние годы, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Если в 2021 финансовом году эта цифра составляла 80 человек, а в 2022-м — 68, то в 2023-м этот показатель вырос до 229. В следующем году он достиг 464.

Пенсильвания. Больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния , далее идут Филадельфия

Итоговых данных за 2025-й пока нет. Выборка показывает цифру 137, но, как говорится в дисклеймере, информация актуальна по состоянию на январь 2025 года.