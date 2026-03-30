Синоптики предупредили о ливнях в отдельных районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Синоптики предупредили о сильном дожде в отдельных районах Дагестана с 30 по 31 марта, сообщило республиканское ГУМЧС России.

Буйнакске и Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале Хасавюртовском районе Дагестана. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности.

"Экстренное предупреждение (по данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Сильный дождь ожидается в отдельных районах Республики Дагестан с 30 марта по 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении ведомства.