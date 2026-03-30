13:11 30.03.2026
В Хасавюртовском районе Дагестана развернули три ПВР
В Хасавюртовском районе Дагестана развернули три ПВР
В Хасавюртовском районе Дагестана развернули три ПВР

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Три пункта временного размещения развернуто в Хасавюртовском районе Дагестана, где эвакуированы жители четырех сел после обильных дождей, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.
"Три пункта временного размещения развернуто в Хасавюртовском районе. Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил пункт временного размещения, развернутый в селе Сивух на базе местной школы. Здесь развернуты места для эвакуированных жителей села Адильотар, размещены 90 человек. Еще два пункта временного размещения развернуты в селе Новосельское", - сообщило правительство Дагестана.
В Хасавюртовском районе Дагестана сохраняются перебои с электроснабжением
Вчера, 10:33
Жители района при общении с премьер-министром обратились к нему с проблемами, в том числе по поводу необходимости оценки ущерба и оказания материальной помощи. Абдулмуслимов отметил, что для помощи людям будут задействованы все ресурсы республики.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах
Вчера, 00:51
 
