В Хасавюртовском районе Дагестана сохраняются перебои с электроснабжением

НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Перебои с электро- и газоснабжением сохраняются в Хасавюртовском районе Дагестана после сильных ливней, также остаются сложности в работе транспорта, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"В муниципалитете (Хасавюртовском районе – ред.) продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжением и газоснабжением, есть сложности в работе транспортной инфраструктуры. Пришлось эвакуировать даже пациентов одного из медучреждений. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.