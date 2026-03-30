В Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали жителей четырех сел

МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Население четырех сел эвакуировали в Хасавюртовском районе Дагестана, там после дождей пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее власти Хасавюртовского района сообщали, что в селе Адильотар подтоплено более 460 домов, жителей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов.
"Продолжаем ликвидацию последствий стихии. Сложной пока остаётся ситуация в Хасавюртовском районе, на территории которого пришлось эвакуировать население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры", – написал Меликов.
По его словам, люди находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым, кто-то предпочел остаться у родственников.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.