Рейтинг@Mail.ru
В Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали жителей четырех сел
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 30.03.2026 (обновлено: 10:29 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/dagestan-2083680689.html
В Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали жителей четырех сел
2026-03-30T09:15:00+03:00
2026-03-30T10:29:00+03:00
происшествия
хасавюртовский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083628349_0:9:1155:659_1920x0_80_0_0_84a2dc15d85fb68b493b55b333592ea3.jpg
https://ria.ru/20260329/dagestan-2083617090.html
хасавюртовский район
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083628349_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_7778dd2d0523d3007623294c79b9930a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Меликов: население четырех сел эвакуировали в Хасавюртовском районе Дагестана

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России готовятся к эвакуации местный жителей из подтопленных домов в Дагестане
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России готовятся к эвакуации местный жителей из подтопленных домов в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Население четырех сел эвакуировали в Хасавюртовском районе Дагестана, там после дождей пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее власти Хасавюртовского района сообщали, что в селе Адильотар подтоплено более 460 домов, жителей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов.
"Продолжаем ликвидацию последствий стихии. Сложной пока остаётся ситуация в Хасавюртовском районе, на территории которого пришлось эвакуировать население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры", – написал Меликов.
По его словам, люди находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым, кто-то предпочел остаться у родственников.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
ПроисшествияХасавюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала