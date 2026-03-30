В Чувашии из глаза мужчины извлекли 20-сантиметрового червя
14:30 30.03.2026 (обновлено: 14:52 30.03.2026)
В Чувашии из глаза мужчины извлекли 20-сантиметрового червя
© Фото : Министерство здравоохранения Чувашской РеспубликиОфтальмологи центра Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах извлекли из глаза пациента червя
Офтальмологи центра Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах извлекли из глаза пациента червя
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Офтальмологи центра Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах извлекли из глаза пациента живого червя длиной около 20 сантиметров, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
За помощью в центр обратился 52-летний мужчина из Ульяновской области. Пациента беспокоило инородное образование под верхним веком, которое сам он описывал как "шишку".
"В ходе диагностики врачи обнаружили покрасневшее образование с четкими границами, размером с фасоль. Образование было безболезненным, что насторожило специалистов. Решающим стал диагностический накол. Как только врач нарушил целостность капсулы, из раны неожиданно показался жгутик. Сомнений не оставалось, что в глазу пациента находился паразит", - говорится в сообщении.
С ювелирной точностью, чтобы не разорвать тело гельминта, что могло бы привести к тяжелейшей аллергической реакции, офтальмолог захватила "жгутик" пинцетом.
"При извлечении перед изумленными медиками предстал живой, извивающийся круглый червь длиной около 20 сантиметров", - отмечается в сообщении.
Врачи отметили, что это очень опасная патология — дирофиляриоз. Под кожей века в глазном яблоке пациента "поселился" и почти год развивался круглый червь. Пациент вспомнил, что летом, занимаясь покрытием крыши, почувствовал укус комара прямо в глаз. Мужчина не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое долгое время не беспокоило, но медленно росло.
"Опасность заключается не только в эстетическом дефекте. Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, паразит способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас пациенту назначено комбинированное лечение: противовоспалительная, асептическая и специфическая противопаразитарная терапия.
"Врачи филиала отмечают, что подобные диагнозы в Чувашии и регионах средней полосы России фиксируются все чаще. Из-за глобального изменения климата и потепления ареал обитания комаров — основных переносчиков дирофилярий — расширяется. Комары, традиционно обитавшие в южных регионах, активно мигрируют в среднюю полосу. Вместе с ними мигрирует и риск заражения", - сообщили в клинике.
Врачи отметили, что если после укуса комара на веках или лице появилось подвижное уплотнение, которое "переезжает" с места на место или медленно растет, необходимо срочно обратиться к врачу. Чем раньше будет извлечен паразит, тем меньше риск для здоровья.
