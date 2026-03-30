В Чувашии из глаза мужчины извлекли 20-сантиметрового червя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Офтальмологи центра Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах извлекли из глаза пациента живого червя длиной около 20 сантиметров, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

За помощью в центр обратился 52-летний мужчина из Ульяновской области . Пациента беспокоило инородное образование под верхним веком, которое сам он описывал как "шишку".

"В ходе диагностики врачи обнаружили покрасневшее образование с четкими границами, размером с фасоль. Образование было безболезненным, что насторожило специалистов. Решающим стал диагностический накол. Как только врач нарушил целостность капсулы, из раны неожиданно показался жгутик. Сомнений не оставалось, что в глазу пациента находился паразит", - говорится в сообщении.

С ювелирной точностью, чтобы не разорвать тело гельминта, что могло бы привести к тяжелейшей аллергической реакции, офтальмолог захватила "жгутик" пинцетом.

"При извлечении перед изумленными медиками предстал живой, извивающийся круглый червь длиной около 20 сантиметров", - отмечается в сообщении.

Врачи отметили, что это очень опасная патология — дирофиляриоз. Под кожей века в глазном яблоке пациента "поселился" и почти год развивался круглый червь. Пациент вспомнил, что летом, занимаясь покрытием крыши, почувствовал укус комара прямо в глаз. Мужчина не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое долгое время не беспокоило, но медленно росло.

"Опасность заключается не только в эстетическом дефекте. Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, паразит способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас пациенту назначено комбинированное лечение: противовоспалительная, асептическая и специфическая противопаразитарная терапия.

"Врачи филиала отмечают, что подобные диагнозы в Чувашии и регионах средней полосы России фиксируются все чаще. Из-за глобального изменения климата и потепления ареал обитания комаров — основных переносчиков дирофилярий — расширяется. Комары, традиционно обитавшие в южных регионах, активно мигрируют в среднюю полосу. Вместе с ними мигрирует и риск заражения", - сообщили в клинике.