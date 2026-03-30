18:14 30.03.2026
В Красноярском крае возобновят поиски семьи Усольцевых
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся в начале мая, заявил депутат законодательного собрания Красноярского края, опытный турист... РИА Новости, 30.03.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся в начале мая, заявил депутат законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
"Буквально на днях связывался с представителями волонтерских организаций. В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнет сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования еще раз осмотреть район пропажи семьи", - рассказал aif.ru Кулеш.
Депутат добавил, что тоже планирует принять участие в поисковых мероприятиях, если позволит рабочий график.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Приморье нашли живой пропавшую тринадцатилетнюю девочку
28 марта, 17:07
 
