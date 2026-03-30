Рейтинг@Mail.ru
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 30.03.2026 (обновлено: 12:56 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/busher-2083721063.html
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля - РИА Новости, 30.03.2026
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля
Атомная электростанция "Бушер" в Иране продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T12:34:00+03:00
2026-03-30T12:56:00+03:00
в мире
сша
иран
бушерская аэс
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260329/busher-2083574553.html
https://ria.ru/20260328/busher-2083440538.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, бушерская аэс, израиль
В мире, США, Иран, Бушерская АЭС, Израиль
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля

МИД Ирана: АЭС "Бушер" продолжает работать, несмотря на обстрелы США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Атомная электростанция "Бушер" в Иране продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«

"По той информации, которой я располагаю, станция функционирует", - сообщил Багаи, чьи слова приводит агентство Tasnim.

АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются
29 марта, 08:34
Атаки на АЭС "Бушер" говорят о том, что США и Израиль не знают каких-либо границ, отметил представитель МИД Ирана.
Также дипломат заявил, что действия США и Израиля против ядерных объектов на территории Ирана являются преступлением, а Тегеран "сожалеет" в связи с "безразличным отношением" МАГАТЭ и гендиректора организации Рафаэля Гросси к этому вопросу.
"В этих условиях первым делом, которое должно сделать МАГАТЭ - осудить агрессию, этого не произошло", - добавил Багаи.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а также на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"
28 марта, 01:31
 
В миреСШАИранБушерская АЭСИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала