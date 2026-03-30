АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля - РИА Новости, 30.03.2026
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля
Атомная электростанция "Бушер" в Иране продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
2026-03-30T12:34:00+03:00
2026-03-30T12:34:00+03:00
2026-03-30T12:56:00+03:00
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, бушерская аэс, израиль
В мире, США, Иран, Бушерская АЭС, Израиль
АЭС "Бушер" продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля
МИД Ирана: АЭС "Бушер" продолжает работать, несмотря на обстрелы США и Израиля
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Атомная электростанция "Бушер" в Иране продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"По той информации, которой я располагаю, станция функционирует", - сообщил Багаи, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Атаки на АЭС "Бушер
" говорят о том, что США
и Израиль
не знают каких-либо границ, отметил представитель МИД Ирана.
Также дипломат заявил, что действия США и Израиля против ядерных объектов на территории Ирана
являются преступлением, а Тегеран
"сожалеет" в связи с "безразличным отношением" МАГАТЭ
и гендиректора организации Рафаэля Гросси
к этому вопросу.
"В этих условиях первым делом, которое должно сделать МАГАТЭ - осудить агрессию, этого не произошло", - добавил Багаи.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а также на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане.