В Таганроге после атаки БПЛА повреждены более 60 домов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Таганроге после атаки БПЛА в ночь на понедельник разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Слюсарь в воскресенье ночью сообщал, что в ходе массированной атаки в ночь на понедельник в Таганроге один человек погиб, еще восемь пострадали.