Рейтинг@Mail.ru
Кто тут батя? Большунов на лыжне решил все вопросы с Коростелевым
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:50 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/bolshunov-2083794801.html
Кто тут батя? Большунов на лыжне решил все вопросы с Коростелевым
лыжные гонки
александр большунов
савелий коростелев
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077621734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a40dfbf5bec10bf88b5edaad2969c23e.jpg
https://ria.ru/20260217/bolshunov-2074855979.html
https://ria.ru/20260304/sorin-2078450465.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077621734_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_52ea8a57a9fda256ee73f6c3f31b5597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Лыжные гонки, Александр Большунов, Савелий Коростелев, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Кто тут батя? Большунов на лыжне решил все вопросы с Коростелевым

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Александр Большунов приехал на финал Кубка России с одной целью – ответить всем, кто считает, что "Сан Саныч уже не тот". И делает он это более чем успешно: две гонки – две победы. А Савелию Коростелеву пока что приходится вновь привыкать к роли второго номера.

"И вот это гордость страны?"

Обмен колкостями в адрес друг друга между Коростелевым и Большуновым продолжался на протяжении всего сезона. Савелий как будто бы сразу решил показать, что для него нет авторитетов. А уж тем более кумиров. Даже столь величайший лыжник, как Александр Большунов, – всего лишь соперник. Один из сотен.
Еще в конце ноября после стычки Большунова с Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске Коростелев не постеснялся пройтись по трехкратному олимпийскому чемпиону. Он не просто раскритиковал Александра, а посмел усомниться в его звании "гордости страны". Эти слова буквально повергли в шок лыжный мир. А многих даже взбесили.
«
"Никто не хочет разбираться, нужна только кровь, - возмущался в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" старший тренер сборной Юрий Бородавко. - Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. А я хочу ответить. Да, Большунов — великий лыжник! Имею ли я в виду под словом "тинейджер" Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. А я хочу снова ответить. Да, Александр — гордость страны! И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку... Насколько он адекватен в своих словах".
Заявление Бородавко успокоило дерзкого 22-летнего лыжника. Хотя его последующий ответ выглядел скорее как оправдание. Савелий пытался сыграть на том, произошедшее ни в коем случае не умаляет заслуг Большунова, но выводы были сделаны. Кто-то мог посчитать, что инцидент на этом был исчерпан, однако все оказалось гораздо сложнее. Какое-то время Коростелев старался дистанцироваться от одного из своих главных соперников по внутрироссийским соревнованиям. А потом опять сорвался.

"Это цирк"

Причиной стали высказывания Большунова про уровень конкуренции на Олимпийских играх, куда Коростелева допустили в нейтральном статусе. "Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк", - отметил в феврале Александр. Реакция Савелия не заставила себя ждать.
«
"Ну, он сказал: "Приезжай, забирай". Если это так просто, почему ты не здесь? Ведь путь на Олимпиаду — это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия", - заявил Коростелев в эфире ОККО, явно намекая на причины недопуска Большунова к Играм.
Чемпионат России Коростелев пропустил: продолжал покорять трассы Кубка мира, причем порой делал это очень успешно и даже зацепил бронзу в разделке классикой на этапе в Лахти. И вот финал Кубка России наконец-то вновь свел Савелия и Александра вместе. Коростелев не поехал в Америку на финал мирового сезона и вернулся на родину. Тут его уже ждал Большунов, для которого было важно показать, кто же все-таки в доме "батя", а кому надо немного поумерить пыл.
© Фото : СоцсетиАлександр Большунов и Савелий Коростелев
Александр Большунов и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : Соцсети
Александр Большунов и Савелий Коростелев
Тур "Большой Вудьявр" открывал пролог – гонка на три километра свободным стилем, завершившаяся победой Большунова. Но интересен не столько сам факт первого места Сан Саныча, сколько отрыв от одного из главных преследователей – Савелия Коростелева, ставшего третьим. А он составил почти 9 секунд. На "трешке". И тут уже появлялись резонные мысли, насколько близка к реальности риторика о том, что Большунов "уже не торт".
На следующий день была гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. И вновь Большунов уверенно со всеми разобрался, в том числе и с Коростелевым, ставшим вторым. Внимание всех после финиша приковал один немаловажный момент: в жизни можно не находить точек соприкосновения, не общаться и даже не здороваться. А вот на трассе оставаться людьми. Коростелев не постеснялся поздравить Большунова с победой, похлопав Александра по спине. "Это очень здорово!" - не могла нарадоваться Елена Вяльбе в эфире телеканала "Триколор".
Во вторник Коростелеву предоставится шанс взять реванш в разделке классикой. Которая уже приносила ему успех на Кубке мира. И вот тут станет окончательно ясно, на чей стороне все-таки правда: того, кому можно "приезжать и забирать", или же выскочки-тинейджера.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала