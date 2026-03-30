Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/belorussija-2083827571.html
В Белоруссии суд запретил работу сайта русской службы Би-би-си
в мире
белоруссия
ленинский район
могилев
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150906/10/1509061066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a4938fcd507f8b30b4fd321bd947a29.jpg
https://ria.ru/20250924/sud-2044027835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150906/10/1509061066_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b62cfc3e1c9d228a546dfb813c13f328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Белоруссии суд запретил работу сайта русской службы Би-би-си

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкBBC
BBC - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
BBC. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 мар - РИА Новости. Суд в Белоруссии признал экстремистским и таким образом запретил работу на территории страны сайта русской службы британской вещательной корпорации Би-би-си, выяснило РИА Новости, изучив обновленный республиканский список экстремистских материалов, опубликованный министерством информации страны.
"Информационная продукция: интернет-сайт с названием "ВВС News русская служба", - указано в списке.
Решение о внесении сайта в список экстремистских 25 марта принял суд Ленинского района Могилева, следует из данных министерства информации страны. За день до этого, 24 марта, тот же суд принял решение о внесении в список экстремистских материалов сайта издания "Новая газета Европа"*.
Белорусское законодательство предусматривает административную ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения. Чаще всего за такие правонарушения привлекаются лица, распространяющие признанные экстремистскими материалы на своих страницах в социальных сетях либо через мессенджеры. В числе возможных взысканий - штраф, общественные работы или административный арест. Также постановлением суда может быть конфискован предмет административного правонарушения и орудия и средства совершения нарушения.

* Признана нежелательной организацией в России
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
24 сентября 2025, 14:51
24 сентября 2025, 14:51
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала