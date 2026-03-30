В Белоруссии суд запретил работу сайта русской службы Би-би-си

МИНСК, 30 мар - РИА Новости. Суд в Белоруссии признал экстремистским и таким образом запретил работу на территории страны сайта русской службы британской вещательной корпорации Би-би-си, выяснило РИА Новости, изучив обновленный республиканский список экстремистских материалов, опубликованный министерством информации страны.
"Информационная продукция: интернет-сайт с названием "ВВС News русская служба", - указано в списке.
Решение о внесении сайта в список экстремистских 25 марта принял суд Ленинского района Могилева, следует из данных министерства информации страны. За день до этого, 24 марта, тот же суд принял решение о внесении в список экстремистских материалов сайта издания "Новая газета Европа"*.
Белорусское законодательство предусматривает административную ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения. Чаще всего за такие правонарушения привлекаются лица, распространяющие признанные экстремистскими материалы на своих страницах в социальных сетях либо через мессенджеры. В числе возможных взысканий - штраф, общественные работы или административный арест. Также постановлением суда может быть конфискован предмет административного правонарушения и орудия и средства совершения нарушения.
* Признана нежелательной организацией в России
* Признана нежелательной организацией в России
