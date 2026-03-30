Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:15 30.03.2026 (обновлено: 15:21 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/belorussija-2083761906.html
В Белоруссии не исключили приход Каминского на пост тренера по биатлону
2026-03-30T15:15:00+03:00
2026-03-30T15:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861546283_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_12f15255123e3927e78057ec87460c7b.jpg
https://ria.ru/20260329/kaminskiy-2083644869.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861546283_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_c5a9032c280c578b8cd22bda60321e0b.jpg
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Каминский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрий Каминский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Белорусской федерации биатлона заявили РИА Новости, что в рамках формирования тренерского штаба национальной команды на новый сезон и олимпийский цикл рассматриваются различные кандидатуры, не исключив возможное назначение российского специалиста Юрия Каминского.
В субботу стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что специалист продолжит карьеру в сборной соседней страны.
"В настоящее время мы ведем плановую работу по комплектованию тренерского штаба и должностей специалистов национальной команды на предстоящий сезон и олимпийский цикл. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, включая кандидатуры как белорусских, так и зарубежных специалистов", - сообщили в белорусской федерации.
"Вместе с тем, до завершения переговорного процесса и подписания необходимых документов мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров. Это общепринятая международная практика, направленная на соблюдение этических норм по отношению ко всем специалистам, с которыми ведутся консультации", - отметили в организации.
Каминскому 64 года, он работал в сборной России по биатлону с 2020 года.
Каминский рассказал, когда примет решение по продолжению карьеры
29 марта, 22:52
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала