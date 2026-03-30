В Белоруссии не исключили приход Каминского на пост тренера по биатлону

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Белорусской федерации биатлона заявили РИА Новости, что в рамках формирования тренерского штаба национальной команды на новый сезон и олимпийский цикл рассматриваются различные кандидатуры, не исключив возможное назначение российского специалиста Юрия Каминского.

В субботу стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что специалист продолжит карьеру в сборной соседней страны.

"В настоящее время мы ведем плановую работу по комплектованию тренерского штаба и должностей специалистов национальной команды на предстоящий сезон и олимпийский цикл. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, включая кандидатуры как белорусских, так и зарубежных специалистов", - сообщили в белорусской федерации.

"Вместе с тем, до завершения переговорного процесса и подписания необходимых документов мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров. Это общепринятая международная практика, направленная на соблюдение этических норм по отношению ко всем специалистам, с которыми ведутся консультации", - отметили в организации.