В Белоруссии не исключили приход Каминского на пост тренера по биатлону
В Белорусской федерации биатлона заявили РИА Новости, что в рамках формирования тренерского штаба национальной команды на новый сезон и олимпийский цикл...
2026-03-30T15:15:00+03:00
В Белоруссии не исключили рассмотрение кандидатуры Каминского на пост тренера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Белорусской федерации биатлона заявили РИА Новости, что в рамках формирования тренерского штаба национальной команды на новый сезон и олимпийский цикл рассматриваются различные кандидатуры, не исключив возможное назначение российского специалиста Юрия Каминского.
В субботу стало известно, что Каминский
покинет сборную России
по биатлону по окончании сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев
заявил, что специалист продолжит карьеру в сборной соседней страны.
"В настоящее время мы ведем плановую работу по комплектованию тренерского штаба и должностей специалистов национальной команды на предстоящий сезон и олимпийский цикл. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, включая кандидатуры как белорусских, так и зарубежных специалистов", - сообщили в белорусской федерации.
"Вместе с тем, до завершения переговорного процесса и подписания необходимых документов мы считаем некорректным комментировать конкретные фамилии или детали переговоров. Это общепринятая международная практика, направленная на соблюдение этических норм по отношению ко всем специалистам, с которыми ведутся консультации", - отметили в организации.
Каминскому 64 года, он работал в сборной России по биатлону с 2020 года.