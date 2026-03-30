Американцы рассказали о настоящих преимуществах жизни в России - РИА Новости, 30.03.2026
17:34 30.03.2026 (обновлено: 18:14 30.03.2026)
Американцы рассказали о настоящих преимуществах жизни в России
Американцы рассказали о настоящих преимуществах жизни в России - РИА Новости, 30.03.2026
Американцы рассказали о настоящих преимуществах жизни в России
В интернете полно споров о том, где жить лучше — в США или России. Одни рисуют картину процветающего Запада, другие говорят о его упадке. РИА Новости, 30.03.2026
Американцы рассказали о настоящих преимуществах жизни в России

Отдыхающие в парке искусств "Музеон" в Москве
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В интернете полно споров о том, где жить лучше — в США или России. Одни рисуют картину процветающего Запада, другие говорят о его упадке.
А если послушать тех, кто успели пожить и там и там? Семья Хаффман из Техаса переехала в Россию. Вот что они рассказывают.

Кто такие Хаффманы

Дерек Хаффман работал сварщиком, его жена Деанна — флористом. Они познакомились в Аризоне и создали семью. У обоих уже были дети от предыдущих отношений: у Деанны — двое сыновей, у Дерека — один. Позже у них родились три дочери.
Хаффманы переехали в Россию как участники проекта "Американская деревня" в Истринском районе Подмосковья. Это проект по созданию поселения для выходцев из США и Канады, которые переезжают в Россию по идеологическим соображениям. Его основатель — американский блогер Тим Керби, живет в России с 2006-го.

Доступно не всем

Хаффманы сравнивают жизнь по обе стороны океана исходя из собственного опыта. В США, по словам Деанны, с продуктами серьезные проблемы: "В Америке еда, по сути, отравлена". Объясняет: во фруктах и овощах повсеместно используются ГМО, а курицу перед продажей отбеливают химией.
Натуральные продукты в магазинах найти можно, но стоят они в четыре раза дороже обычных. Альтернатива — ездить напрямую на фермы, но это доступно не всем.
"Здесь, в России, качественные продукты намного доступнее, — говорит Деанна. — Вроде одинаковый набор продуктов, но разница действительно колоссальная".
"Считай, пропало"

В США действует простое правило: "В Америке оставил что-то — считай, пропало. Не рассчитывай, что снова это увидишь", — делится она.
В России семья столкнулась с прямо противоположной картиной. Больше всего поразил случай у поликлиники в Истре. "Перед входом в поликлинику было маленькое крыльцо, где все мамы оставляли детские коляски. Там их было штук семь или восемь. Просто стояли без присмотра. В Америке это невозможно", — говорит она.
Отмечает еще детали: "Мы шли по улице и видели, что дети бросают свои самокаты, велосипеды где попало. Люди оставляют свои рюкзаки и отходят куда-нибудь".
Хаффманы рассказывают и о более серьезных вещах в Америке. "Бывало, что детей похищали прямо с улицы на глазах у взрослых", — продолжает Деанна. Приводит конкретный случай: через пару месяцев после их переезда в Техас водитель службы доставки похитил маленькую девочку. "Она просто играла у себя во дворе под деревом, а родители были в доме. Он похитил ее и убил", — рассказывает женщина.

"Вы шутите?"

"Тут столько отличий. Очень много. Даже в каких-то мелочах люди здесь совершенно другие", — рассказывает Деанна.
Когда соседи узнали, что семья только переехала, их пригласили на завтрак и предложили помощь. Другие жители несколько раз возили Хаффманов в магазин. "Я говорю: "Давайте я оплачу поездку", а они в ответ: "Вы шутите? Нет, мы просто хотим помочь".
Деанну удивило и поведение людей в общественном транспорте: "В Америке, если есть свободное место, ты садишься и уже никому не уступаешь. А здесь все места заняты, но вот входит пожилая женщина или мама с детьми — и двое или трое мужчин тут же встают".
Особенно ее тронул случай с ребенком. "Я как-то увидела маленького мальчика в автобусе. Он встал и говорит: садитесь, пожалуйста. Я была в полном восторге", — делится Деанна.

Нигде такого не видели

"В Америке идешь по улице, и люди выплевывают жвачку. Везде прилипшая жвачка, которой уже много лет", — описывает она. По ее мнению, людям просто все равно.
Москва произвела на нее сильное впечатление. "Самый чистый город, который я когда-либо видела. А я побывала в разных городах — от Калифорнии до Аризоны, в разных уголках Техаса — и нигде такого не видела".
Она отмечает и организацию общественных пространств. "Даже в метро при всей его загруженности, где людей просто огромное количество, все организованно, никто не толкается. Все понимают: если ты стоишь на эскалаторе, будь справа, чтобы не мешать тем, кто спешит".
 
 
 
