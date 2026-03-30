Ученый рассказал, в какой точке мира меньше риск заболеть раком

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Риск заболеть раком существует в любой точке мира, при этом многое зависит от образа жизни населения, экологии и возраста, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
"Территориальные различия действительно существуют, но они связаны прежде всего не с географией как таковой, а с образом жизни населения, экологической нагрузкой, уровнем урбанизации и возрастной структурой, при этом принципиально важно другое: риск заболеть есть в любой точке мира", - сказал агентству онколог.
Каприн уточнил, что на промышленных территориях выше доля возникновения опухолей органов дыхания, в южных регионах чаще регистрируются кожные новообразования из-за интенсивной инсоляции.
"Онкологическая служба развивается по всей стране, внедряются современные методы диагностики и лечения, действует единая система маршрутизации, позволяющая направлять пациента туда, где ему будет оказана квалифицированная помощь", - подчеркнул академик.