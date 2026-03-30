Рейтинг@Mail.ru
Абраамян поднялась на 58 позиций в рейтинге после победы на WTT Contender - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:11 30.03.2026
Абраамян поднялась на 58 позиций в рейтинге после победы на WTT Contender
Россиянка Элизабет Абраамян поднялась с 103-й на 45-ю позицию в мировом рейтинге после победы на турнире WTT Contender в Тунисе по настольному теннису в женском
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Абраамян поднялась на 45-е место в рейтинге после победы на WTT Contender

© Fotolia / gemenacomНастольный теннис
© Fotolia / gemenacom
Настольный теннис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россиянка Элизабет Абраамян поднялась с 103-й на 45-ю позицию в мировом рейтинге после победы на турнире WTT Contender в Тунисе по настольному теннису в женском одиночном разряде.
В воскресенье Абраамян, будучи 103-й ракеткой мира, дошла до финала турнира в Тунисе, где обыграла представительницу Южной Кореи Джу Чхон Хый (17-й номер рейтинга) со счетом 4-3 (9:11, 5:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:8, 13:11).
Другой представитель России Владимир Сидоренко преодолел восемь строчек и стал 35-м в мужском одиночном рейтинге.
Российские игроки выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Вчера, 09:05
 
ТеннисСпортТунис (страна)Южная КореяРоссияВладимир Сидоренко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала