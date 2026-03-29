В Жуковском ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом доме

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском, спасены четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.