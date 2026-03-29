Жена Зеленского пожаловалась, что они оба устали от власти

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского, срок полномочий которого на Украине истек, Елена рассказала, что ее муж и она сама устали от нахождения у власти.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", чей рейтинг опустился до 4%. В середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако новых заявлений на эту тему не последовало.
"Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали", - сказала Зеленская телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы ее муж баллотировался на второй срок.
При этом она заявила, что не способна повлиять на решение Зеленского о возможном участии в будущих президентских выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.