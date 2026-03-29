Перебежчик с Украины рассказал, как Зеленский платил венгерской оппозиции

БУДАПЕШТ, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" пять миллионов евро наличными, заявил бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта.
В начале марта в Венгрии задержали по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии десятков миллионов долларов и евро и слитков золота. Премьер Виктор Орбан предположил, что эти средства шли на финансирование оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра.
"В Венгрию привозили много денег для Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать 50 миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. Обычно это купюры по сто евро, в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступают откуда-то из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Каждую неделю перевозят пять миллионов", — рассказал перебежчик в эфире Tenyek.
Его имя не называлось, лицо было скрыто, а голос изменен из опасений преследования со стороны украинских спецслужб. По словам собеседника телеканала, этими деньгами распоряжается лично Владимир Зеленский. Их называют "черными", потому что они не подлежат официальному учету.
Перебежчик уточнил, что во время перемещения общение идет через онлайн-игру, также организаторы используют специальные машины, оборудованные независимой системой связи, которую не могут прослушивать венгерские спецслужбы. Такие перевозки обычно сопровождают военные, поэтому в задержанной машине находился бывший украинский генерал.
Перебежчик также сообщил, что, когда Мадьяру нужны не наличные деньги, средства переводят и через банковские счета, и специальное приложение Stripe, которое скрывает отправителя. В прошлом году "Тиса" получила 200-300 тысяч евро от Украины через Швейцарию. Целью финансовой поддержки является смена власти в Венгрии и победа на выборах "Тисы", которая сформирует "проукраинское правительство".
Венгерские власти неоднократно обвиняли Киев во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель. Выступая на акции возле здания украинского посольства в Будапеште, глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Киев действует гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
