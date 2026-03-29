МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и другие представители киевского режима ответят за террор против украинцев, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Таким образом он прокомментировал видео, на котором двое мужчин, предположительно, сотрудники ТЦК, угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать документы о призыве.
"Зеленскому и его головорезам уготована дорога в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев", — отметил он.
Кошкович также добавил, что победа Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это один из способов избавиться от террора киевского режима.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУа этих записях представители украинских военкоматов увозят задержанных мужчин, нередко избивая их.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.