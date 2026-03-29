Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 29.03.2026 (обновлено: 17:05 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/zelenskiy-2083618938.html
"Дорога в ад". На Западе ужаснулись произошедшему на Украине
Владимир Зеленский и другие представители киевского режима ответят за террор против украинцев, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 29.03.2026
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
золтан кошкович
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260329/zelenskiy-2083611844.html
https://ria.ru/20260329/zelenskiy-2083606928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кошкович: киевский режим ответит за террор украинцев и вымогательство денег ЕС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и другие представители киевского режима ответят за террор против украинцев, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Таким образом он прокомментировал видео, на котором двое мужчин, предположительно, сотрудники ТЦК, угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать документы о призыве.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Зеленскому и его головорезам уготована дорога в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев", — отметил он.
Кошкович также добавил, что победа Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это один из способов избавиться от террора киевского режима.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУа этих записях представители украинских военкоматов увозят задержанных мужчин, нередко избивая их.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала