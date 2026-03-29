"Бессвязные бредни". Перепалка Зеленского и Рубио шокировала журналиста - РИА Новости, 29.03.2026
15:30 29.03.2026 (обновлено: 17:24 29.03.2026)
"Бессвязные бредни". Перепалка Зеленского и Рубио шокировала журналиста
"Бессвязные бредни". Перепалка Зеленского и Рубио шокировала журналиста
"Бессвязные бредни". Перепалка Зеленского и Рубио шокировала журналиста

Боуз раскритиковал ответ Зеленского на слова Рубио о лжи

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал ответ Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио о лжи касательно требований Вашингтона по выводу ВСУ из Донбасса.
"Маленький диктатор Зеленский ответил Рубио, назвавшему его лжецом, что он тот человек, который все понимает с первого раза", — отметил Боуз.
По мнению журналиста, слова Зеленского звучат как "бессвязные бредни обреченного человека".
Рубио в пятницу заявил, что слова Зеленского о том, что гарантии безопасности для Украины со стороны США зависят от вывода ВСУ из Донбасса, являются ложью. Госсекретарь добавил, что США объяснили Киеву позицию Москвы по территориям, теперь выбор за ним.
Рубио также подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.
С начала года делегации России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по определению места и времени новых контактов пока нет.
