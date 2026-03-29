"Никаких признаков мира". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киев планирует продолжать военные действия в 2027 году, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Я не вижу никаких признаков готовящегося мирного соглашения с точки зрения реальной политики. Взять, например, действия киевского режима. Мне известно, что сейчас готовится бюджет на 2027 год, который (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский поручил делать с военными расходами, примерно равными аналогичным расходам в 2026 году", — написал он.
28 марта, 18:47
На прошлой неделе украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по выбору места и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США другие приоритеты.
28 марта, 17:03