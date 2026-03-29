Зеленский выступил с резким заявлением после российских ударов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о повреждениях на территории Украины после российских ударов.
"Только на этой неделе Россия применила <…> более 3000 ударных дронов <…>. Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет разных типов", — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима также пожаловался на то, что российские войска не снижают темпы нанесения ударов возмездия по украинским территориям.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные поразили авиационную технику на военных аэродромах, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.