Зеленский пожаловался на удар в спину от ВПК

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, при чем якобы без его ведома, пишет издание Liga.net.
"Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной государства в разных уголках мира, только чтобы, не дай бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", — сказал Зеленский.
На этом фоне издание напомнило о запрете на экспорт украинского вооружения, который вступил в силу после начала конфликта.
Москва не единожды указывала на превращение Украины в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия. Так, в марте в силовых российских структурах рассказали, о том, как украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и распродают. В качестве примера приводится 156-я бригада ВСУ, которая нелегально сбывает бригадные системы РЭБ.
