Зеленский пожаловался на удар в спину от ВПК

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, при чем якобы без его ведома, пишет издание Liga.net.



"Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной государства в разных уголках мира, только чтобы, не дай бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", — сказал Зеленский.