В Германии раскрыли, на что пошел Зеленский от безысходности

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский от безысходности ищет помощи на Ближнем Востоке, пишет Berliner Zeitung.
"Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне растущей неопределенности в отношении военной помощи Запада Украине", — говорится в публикации.
Позавчера Зеленский начал визит на Ближний Восток и посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, по информации журналиста Axios Барака Равида, его не пригласили в Израиль.
В статье отмечается, что, по данным Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, изначально предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку конфликт с Ираном создает нагрузку на американские запасы боеприпасов.
Кроме того, Венгрия недавно наложила вето на помощь ЕС Киеву. Таким образом, новые партнерские отношения в Персидском заливе могут служить Зеленскому страховкой на случай сокращения западной поддержки, пишет издание.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Вчера, 08:56