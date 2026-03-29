На Западе забили тревогу из-за нового заявления Зеленского

В статье отмечается, что в настоящее время большая часть военной поддержки Киева поступает от европейских стран, в том числе в рамках двусторонних соглашений, минуя НАТО. С 28 февраля европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него вооружения. В последние дни Пентагон уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов на пополнение своих запасов, а не на оказание дальнейшей помощи Украине.