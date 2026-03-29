МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за Ирана заговорил о ядерном оружии, пишет L' AntiDiplomatico.
В статье отмечается, что в настоящее время большая часть военной поддержки Киева поступает от европейских стран, в том числе в рамках двусторонних соглашений, минуя НАТО. С 28 февраля европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него вооружения. В последние дни Пентагон уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов на пополнение своих запасов, а не на оказание дальнейшей помощи Украине.
"Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия.
Депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием.
В начале марта СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, эти данные будут учитывать на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию.
Накануне Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия.
Депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием.
В начале марта СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, эти данные будут учитывать на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию.