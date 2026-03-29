"Россия ужасает". В США объяснили, какая катастрофа надвигается на Запад

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США находятся в отчаянии из-за возможного поражения от Ирана, как и Европа в связи с приближающимся разгромом на Украине, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Думаю, все, что нам остается, — это смотреть, насколько далеко зайдет отчаяние США, потому что они не могут смириться с поражением (от Ирана. — Прим. ред.). И это, как мне кажется, очень похоже на почти абсурдную истерию европейцев по отношению к России. И не потому, что у них есть хоть какой-то шанс победить Россию — его нет, а потому, что сама мысль о поражении Европы от России их ужасает. И под "ними" я подразумеваю лидеров этих стран", — отметил он.
В то же время Вольф сделал прогноз о будущем нынешнего руководства европейских государств.
"Их карьеры закончатся. Их политические биографии будут, по сути, стерты. Весь мир увидит, насколько рабски подчиненной стала Европа после Второй мировой войны. Возможно, у нее не было выбора, но в любом случае она это приняла — и вот конец этого процесса: США их подставляют, потому что у них есть собственные проблемы", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.