Чемпион ACA заключил контракт с UFC

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе российский боец ММА Абубакар Вагаев заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
"Теперь, когда контракт у меня на руках, могу объявить - я перехожу в UFC. Мое пребывание в АСА подошло к концу. Я складываю с себя чемпионские полномочия. Это были интересные 12 лет и почти 30 поединков. Трижды завоеван пояс, и это наше наследие. Спасибо организации, что вошли в мое положение и пошли навстречу. Со своей стороны я также всегда шел навстречу любимой лиге", - написал боец в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), опубликовав фото с контрактом.
"Теперь пришло время двигаться в другом направлении. Выражаю искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную поддержку на протяжении всего моего спортивного пути. Также хочу поблагодарить Хамзата Чимаева, который сыграл ключевую роль в моем подписании в UFC", - добавил спортсмен.
Вагаеву 32 года. Профессиональный рекорд бойца составляет 24 победы и 4 поражения.