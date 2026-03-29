Любовь Успенская рассказала о своей главной мечте

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Королева русского шансона Любовь Успенская рассказала, что ее самая главная мечта - быть еще многие годы, до конца жизни на сцене.

Артистка дала большой сольный юбилейный концерт "Люба Успенская. 55 лет на сцене" на площадке Live Арены в воскресенье.

"Самая главная мечта - это на сцене до смерти, до конца своей жизни, но не завтра, не волнуйтесь", - сказала Успенская журналистам.

Певица добавила, что в детстве она мечтала разбогатеть и купить себе все, что ей захочется, например, модные вещи и драгоценности. Однако со временем приоритеты поменялись, пришло осознание, что материальное - это далеко не главное в жизни, подчеркнула исполнительница.