США и Израиль вновь атаковали Исфаханский технологический университет

ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. Исфаханский технологический университет на юге Ирана подвергся атаке со стороны США и Израиля, это вторая атака по этому иранскому учебному заведению с начала конфликта, передает иранское агентство Fars со ссылкой на руководство университета.
"Около 14.00 (13.30 мск) 29 марта Исфаханский технологический университет во второй раз подвергся жестокому авиаудару со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был направлен на одну из научно-исследовательских лабораторий университета, было повреждено несколько зданий.
Четыре сотрудника университета получили ранения, добавляет Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.