07:37 29.03.2026
Постпред России в Вене рассказал о важном шаге по отношению к Ирану
Применение правил ядерной безопасности МАГАТЭ к Ирану стало важным шагом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных... РИА Новости, 29.03.2026
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Применение правил ядерной безопасности МАГАТЭ к Ирану стало важным шагом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как отметил российский дипломат, он поднимал вопрос, почему Секретариат МАГАТЭ так слабо отреагировал на атаку всего лишь в 200 метрах от действующего ядерного реактора Бушерской АЭС. По его данным, оказалось, что к моменту первой соответствующей публикации у МАГАТЭ не было необходимой информации. Они пытались ее раздобыть, но телефонной связи с АЭС "Бушер" у них не было. Получив более подробную информацию от российской стороны, агентство выпустило новое сообщение, где уже более подробно изложило то, что произошло на станции.
МАГАТЭ признало угрозу физической целостности АЭС "Бушер", заявил Ульянов
"При этом (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси впервые четко сказал, что провозглашенные им в 2022 году в украинском контексте "семь опор ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов" относятся и к ситуации в Иране. Это, по меркам МАГАТЭ, серьезная подвижка. До этого на протяжении почти года он всячески уклонялся от того, чтобы вписать эти "семь опор" в иранский контекст", - сказал Ульянов.
Теперь, по его словам, ситуацию удалось изменить. "Получается, что применительно к Ирану нарушается как минимум первая из "семи опор" – физическая целостность ядерных объектов, по которым наносится удар. И нарушителями являются американцы и израильтяне", - заключил постпред РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси
