Россия ожидает большей объективности от МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в присутствии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако ожидает от них большей объективности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Все заинтересованные российские ведомства исходят из того, что пребывание экспертов МАГАТЭ на станции отвечает нашим интересам. С сентября 2022 года они постоянно там находятся на ротационной основе. Ни МАГАТЭ, ни Российская Федерация не ставят вопрос о том, чтобы эту практику прекратить. На самом деле пребывание экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС полезно. Мне кажется, что их наличие там в свое время сыграло роль в том, чтобы прекратились украинские удары внутри периметра станции", - сказал Ульянов.
Он указал на то, что украинцы и сейчас активно применяют силу, но не внутри периметра, а по соседству. "Подвергаются атакам промышленная зона, прилегающая к АЭС, и город Энергодар. Похоже, украинская сторона в какой-то момент осознала, что надо прекращать наносить удары по станции, где находятся эксперты МАГАТЭ", - уточнил постпред РФ.
При этом, по его словам, к работе персонала агентства на ЗАЭС у российской стороны есть определенные претензии, которые регулярно озвучиваются в контактах с Секретариатом и на заседаниях Совета Управляющих.
"Например, очень много внимания уделяется каким-то мелким техническим проблемам, которые встречаются на любой АЭС по всему миру. Но в случае с ЗАЭС они выпячиваются как нечто серьезное. В то же время иначе выглядит ситуация на подконтрольных Украине атомных электростанциях – Южноукраинской, Ровенской, Хмельницкой, где также находятся эксперты МАГАТЭ. Наверняка там есть такие же проблемы, но о них МАГАТЭ не сообщает", - пояснил собеседник агентства.
Он также указал на еще один пример, который он привел и в ходе последних консультаций в Москве: регулярно в докладах МАГАТЭ и в их сводках сообщается о том, что эксперты Агентства слышали звук прилетающих ракет или беспилотников на каком-то, предположительно, значительном расстоянии от станции, потому что визуально они не наблюдались.
"В случае же с ЗАЭС за последние три месяца порядка 2000 дронов были нейтрализованы в непосредственной близости от станции. Но об этом представители МАГАТЭ не очень склонны информировать и зачастую не включают эту информацию в свои сводки, здесь есть явный перекос. В случае с подконтрольными Киеву АЭС время от времени сообщается, что звучали сирены воздушной тревоги. Экспертам МАГАТЭ предлагали спуститься в бомбоубежище. Зачем? Непонятно", - добавил Ульянов.
Он уточнил, что, как следует из докладов, никаких происшествий и атак не было. "Российская сторона, как подчеркнули представители Минобороны на встрече с делегацией МАГАТЭ в Москве, не наносит удары ни по атомным объектам, ни поблизости от них – это целенаправленная политика Российской Федерации, в отличие от того, что практикуют украинские военные. Вот на эти вещи мы обращаем внимание и подчеркиваем, что ожидаем большей объективности, большей беспристрастности", - подчеркнул дипломат.