ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Искрисковщина, Новая Сечь, Новодмитровка и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Малая Волчья и Терновая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
