"Капитуляция Украины". В США раскрыли, что произошло из-за решения Трампа - РИА Новости, 29.03.2026
01:53 29.03.2026 (обновлено: 11:12 29.03.2026)
"Капитуляция Украины". В США раскрыли, что произошло из-за решения Трампа
Операция, которую президент США Дональд Трамп начал против Ирана, принуждает Украину к заключению мира с Россией, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России,... РИА Новости, 29.03.2026
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Операция, которую президент США Дональд Трамп начал против Ирана, принуждает Украину к заключению мира с Россией, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется", — отметил он.
Таким образом, ближневосточная операция США и Израиля, как считает Биб, буквально заставляет Киев искать компромисса с Москвой.
"У Украины появляется военная причина стремиться к завершению конфликта за столом переговоров скорее раньше, чем позже. Также этот конфликт серьезно мешает реализации стратегии США, Европы и Украины по ограничению доходов России от энергетики на международном уровне, чтобы побудить ее к компромиссу и согласиться завершить конфликт на условиях, которые хотя бы воспринимались <…> не как капитуляция Украины на условиях России", — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин противостояния.
