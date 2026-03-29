ВСУ потеряли свыше 310 военных в зоне войск "Центра" за сутки

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 310 военных ВСУ, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Ленина, Марьевка, Новогригоровка, Сергеевка, Торское, Шевченко Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны.
