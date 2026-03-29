ВСУ потеряли свыше 310 военных в зоне войск "Центра" за сутки

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 310 военных ВСУ, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.