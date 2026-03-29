Царукян заборол Пулласа в бою-реванше

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости . Российский боец ММА армянского происхождения, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Арман Царукян одолел американца Джорджио Пулласа в борцовском бою-реванше на турнире RAF 07 в Тампе (США).

Спортсмены уже встречались в начале марта, и тогда триумфатором также был Царукян. После схватки российский боец повалил соперника и нанес ему несколько ударов, после чего началась массовая потасовка. В потасовке на площадке участвовали более десяти человек.